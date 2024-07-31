Стал известен лидер в медальном зачете Олимпиады-2024

В Париже завершился четвертый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Всего было разыграно 12 комплектов наград. Японские спортсмены завоевали одну золотую медаль: в дзюдо в весовой категории до 81 килограммов победил Таканори Нагасэ. Второе место занимает сборная Китая, в активе которой шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. На третьем месте расположились австралийцы с шестью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью.

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Россияне в четвертый соревновательный день были представлены только в теннисе. Даниил Медведев победил во втором круге одиночного разряда, Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в парном.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.