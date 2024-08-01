Симона Байлз завоевала золото в личном многоборье на Олимпийских играх — 2024

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз стала чемпионкой Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в личном многоборье. Для Байлз это шестое олимпийское золото в карьере и второе — в Париже (ранее завоевала его в командном первенстве).

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Четыре вида дисциплин (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) в исполнении Байлз судьи оценили в 59,131 балла.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Личное многоборье. Женщины. Финал:

Отметим, что на Играх-2020 в Токио (Япония) золото в многоборье завоевала американка Суниса Ли. Тогда Байлз показала лучший результат в квалификации, но снялась с финала из-за психологических проблем.