Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал, которая представляет Нидерланды, высмеяла загрязнение воды в Сене, опубликовав пост в социальной сети X.

Она выложила изображение, на котором выплывающий из Сены персонаж книг и фильмов «Властелин Колец» Голлум дает интервью журналисту.

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«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала картинку спортсменка.



Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде запланирован на 8 августа.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.