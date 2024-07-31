Винер назвала свою возможную преемницу

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ее преемницей на посту главы ВФХГ может стать многократная чемпионка мира в этом виде спорта Ольга Капранова. Она объявила об этом в Абхазии, на празднике по случаю своего 76-летия. Слова руководителя приводит Sputnik Абхазия.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации», — сказала Винер.



36-летняя Капранова, входящая в исполком ВФХГ, назвала Винер потрясающей.

«Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера», — отреагировала экс-гимнастка.



Капранова выступала за сборную России с 2003 по 2009 год. На чемпионате мира 2005 года ей удалось завоевать пять золотых медалей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

1 января 2024 года запрет на участие в турнирах под эгидой FIG был снят, однако Винер заявила, что не разрешит спортсменкам состязаться без национальных атрибутов.