Винер назвала свою возможную преемницу

Глава ВФХГ Вяльбе назвала чемпионку мира Капранову своей возможной преемницей
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ее преемницей на посту главы ВФХГ может стать многократная чемпионка мира в этом виде спорта Ольга Капранова. Она объявила об этом в Абхазии, на празднике по случаю своего 76-летия. Слова руководителя приводит Sputnik Абхазия.
«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации», — сказала Винер.
36-летняя Капранова, входящая в исполком ВФХГ, назвала Винер потрясающей.
«Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера», — отреагировала экс-гимнастка.
Капранова выступала за сборную России с 2003 по 2009 год. На чемпионате мира 2005 года ей удалось завоевать пять золотых медалей.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
1 января 2024 года запрет на участие в турнирах под эгидой FIG был снят, однако Винер заявила, что не разрешит спортсменкам состязаться без национальных атрибутов.