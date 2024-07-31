Легкоатлет Лысенко заявил об огромном долге перед западными юристами

Легкоатлет Данил Лысенко заявил об огромном долге перед западными юристами.

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Лысенко – призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в высоту. С 2018 по 2022 год он отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – пропуск тестов и подделку медицинской справки.

– Когда ваша дисквалификация только начиналась, да и потом, когда вы возобновили тренировки, наверняка рассчитывали на несколько другое продолжение карьеры. Отстранение от международных стартов сильно подкосило мотивацию?

– Знаете, с того момента, как начался отсчет дисквалификации, я три года вообще не тренировался. Мне ведь поначалу грозила десятка. Во всяком случае именно этим сроком меня пугали люди из World Athletics. А что такое десять лет? Однозначно окончание карьеры. О каких бы то ни было прыжках можно было просто забыть.

Но через три года у меня появились швейцарские адвокаты, потом российские. На самом деле во всей этой истории больше всего мне помогли именно они. Совсем молодые ребята, которые сначала работали с Евгением Загорулько, а потом подключились к моему делу. Они и добились того, что мне дали всего четыре года.

– Кто оплачивал услуги западных юристов?

– Никто. Я до сих пор должен им огромную сумму. Мы изначально договаривались, что все долги я буду погашать частями, как только выйду на международные старты. Сейчас адвокаты периодически продолжают мне писать, требуют оплату, а как и где я могу заработать денег, чтобы с ними рассчитаться? Никак и нигде, – рассказал Лысенко.родные старты. Сейчас адвокаты периодически продолжают мне писать, требуют оплату, а как и где я могу заработать денег, чтобы с ними рассчитаться? Никак и нигде, – рассказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!