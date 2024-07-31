Российская пловчиха не удивилась появлению флага РФ в трансляции ОИ

Российская рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова заявила, что не удивилась появлению флага страны в трансляции Олимпиады-2024. Слова спортсменки приводит "Матч ТВ".

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"Приятно. Я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально, — сказала Чикунова.



31 июля перед стартом женского квалификационного заплыва на 200 метров брассом в трансляции показали результат россиянки, которая в апреле 2023 года установила мировой рекорд. В графике был флаг России рядом с ее именем.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.