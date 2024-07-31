В МИД РФ рассказали, почему Олимпийские игры в Париже войдут в историю

Олимпиада в Париже войдет в историю как кульминация кризиса либеральной демократии. Об этом заявила изданию "Абзац" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это либеральная диктатура - навязывание извращенных представлений о человеке. Она (Олимпиада в Париже. - Прим. ред.) запомнится как кульминация кризиса либеральной демократии", - сказала дипломат.



Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за якобы пародии на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.