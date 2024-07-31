Японец Синносуке победил в личном многоборье на Олимпиаде

Японский гимнаст Ока Синносуке стал олимпийским чемпионом в личном многоборье на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция). Он показал результат 86,932 балла.

Два китайских спортсмена дополнили олимпийский пьедестал. Серебряную медаль завоевал Чжан Бохэн с результатом 86,599 балла. Бронза — у Сяо Жотена (86,364 балла).

Синносуке принёс сборной Японии восьмую золотую медаль и 15-ю в целом. Бохэн и Жотен завоевали для команды Китая 14-ю и 15-ю медали соответственно. Китай и Япония лидируют в неофициальном медальном зачёте Олимпийских игр 2024 года.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов, российские гимнасты в этот список не входят.