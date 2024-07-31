Губерниев высказался о заплыве триатлонистов в Сене

Организаторы парижских Олимпийских игр делают все возможное для достойного проведения соревнований в столице Франции, высказал мнение Lenta.ru спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал заплыв триатлонистов, состоявшийся в реке Сене.

Организаторы парижской Олимпиады делают все, чтобы соревнования были проведены. Молодцы, — подчеркнул спортивный журналист.



Мэр Парижа Анн Идальго ранее заявила, что у властей не было запасного плана на случай отмены олимпийских соревнований по триатлону в реке Сене. По ее словам, при по-настоящему серьезной работе не идет речи о том, «чтобы ставить свечку».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин ранее отметил, что церемония открытия Олимпиады в Париже продемонстрировала морально-политическую деградацию Запада. По его словам, Франция пошла на оскорбление чувств христиан намеренно.

Канадского триатлониста вырвало несколько раз по ходу соревнований на ОИ

«Чемпионат.com» ранее обратил внимание, что во время трансляции соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже на экране появился запрещенный на Играх флаг России. Его показали перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом, напоминая о рекорде, который принадлежит россиянке Евгении Чикуновой.