Губерниев прокомментировал достижение бывшей российской пловчихи

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление бывшей российской пловчихи Анастасии Кирпичниковой на Олимпийских играх в Париже (Франция). Анастасия завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем.

© Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

«Пловчиха Настя Кирпичникова — серебряный призер Олимпийских игр!!! Пусть и за Францию!!! Молодец!!! Умница!!! Рад за Настю!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Анастасия Кирпичникова выступает на соревнованиях под французским флагом с 2023 года. На Играх-2024 24-летняя Кирпичникова впервые в карьере стала призёром Олимпиады. Золото завоевала американка Кэти Ледеки, ставшая восьмикратной олимпийской чемпионкой, бронза — у немки Изабель Гозе.