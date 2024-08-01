Эквадорец стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 20 км на Олимпиаде-2024

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по лёгкой атлетике. В ходьбе на 20 км среди мужчин был разыгран первый комплект медалей в этом виде спорта.

Эквадорский ходок Брайан Пинтадо выиграл первую для своей страны золотую медаль Олимпиады-2024. Второе место занял бразилец Кайо Бонфим. Бронза досталась испанскому спортсмену Альваро Мартину.

Сегодня, 1 августа, на Олимпиаде-2024 во Франции должны быть разыграны два комплекта наград в лёгкой атлетике — в спортивной ходьбе на 20 км у мужчин (первоначально старт гонки был запланирован на 8:30 мск) и в спортивной ходьбе на 20 км у женщин (первоначально старт гонки был запланирован на 10:20 мск). Старт забега был отложен по погодным условиям.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. Мужчины, ходьба 20 км.