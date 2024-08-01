Российский пловец Сомов не смог выйти в полуфинал Олимпиады

Российский пловец Евгений Сомов не смог квалифицироваться в полуфинальные заплывы на дистанции 50 м вольным стилем в рамках Олимпийских игр-2024. Евгений занял четвёртое место в своём заплыве, показав результат 23,43 секунды.

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Квалификация ещё продолжается, но его время уже не войдёт в число 16 лучших результатов, получающих пропуск в полуфинальные заплывы.

Ранее Сомов на дистанции 100 м брассом закончил выступления на стадии полуфиналов.

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Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Евгений Сомов является российским единственным представителем не только в плавании, но и в водных видах спорта в целом.