Российский пловец Евгений Сомов рассказал, по чему скучает в России. Ранее он заявлял, что не был в родной стране три-четыре года.

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– Я давно не был в России, хочу съездить и на дачу, и с родителями повидаться, и в баню сходить особенно приятно. По этому очень скучаю!

– В Америке бань нет?

– Есть, но она не такая.

— Веничков нет?

– Венички есть, но… У меня в Сан-Франциско есть общая баня. Туда можно. Но… Блин, приезжаешь на дачу, там друзья. Пожарили шашлыки, выпили сидра.

– Рыбалка?

– Я грибы люблю собирать. Рыбалка — нет, я не могу сидеть на одном месте, мне надо ходить, что-то искать. В Калифорнии очень много русских — Морозов, Лобинцев, ездим на озеро с ними кататься на вейксерфе, есть мой лучший друг, Глеб Карасёв — тоже переехал и живёт в получасе от меня. И там очень много наших пловцов, вместе ездим, снимаем баню в прицепе, пригоняем её к озеру. Но на даче другой вайб. Свежий воздух, тёплые воспоминания, я там всё детство провёл. Приехал, на коров посмотрел… Там кайфово, — приводит слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.