Пловец Сомов рассказал, планирует ли менять гражданство

Российский пловец Евгений Сомов заявил, что готов выступать в России, но не исключил варианта со сменой гражданства. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

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«Звонили из московской федерации, звали за них выступить. Не хотел предпринимать никаких действий, не хотел, чтобы это сказалось на нейтральном статусе. А так у меня нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию и поплыть. Все будет зависеть, в какую сторону я пойду, какие передо мной есть варианты. Я давно не был в России, хочу съездить и на дачу, и с родителями повидаться, и в баню сходить особенно приятно. По этому очень скучаю!» — ответил пловец.



Сомов занял 13-е место на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх. На дистанции 50 м вольным стилем он не смог выйти в полуфинал.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.