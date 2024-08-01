Американка Дугласс завоевала золото ОИ-2024 на дистанции 200 м брассом

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м брассом. Его победительницей с результатом 2.19,24 стала американская пловчиха Кейт Дугласс. Второй финишировала представительница ЮАР Татьяна Смит, которая выиграла аналогичную дистанцию на Играх-2020 в Токио (Япония). Тройку призёров замкнула Тес Схаутен из Нидерландов.

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Олимпиада-2024, Париж. Плавание. 200 м брассом. Женщины. Финальный заплыв:

1. Кейт Дугласс (США) — 2.19,24. 2. Татьяна Смит (ЮАР) — 2.19,60. 3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2:21.05.

Стоит отметить, что рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом является российская пловчиха Евгения Чикунова (2.17,55).