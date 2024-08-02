$85.78-0.3392.85-0.66
Войти в почту

Губерниев раскритиковал людей, болеющих против российских спортсменов на Олимпиаде

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что в стране не поддерживают российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) под нейтральным флагом.

Губерниев раскритиковал болеющих против российских спортсменов на ОИ-2024
© РИА Новости

«Я вот не понимаю!!! Как можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде??? До чего мы дожили??? Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

1