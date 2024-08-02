Андрей Рублев прокомментировал скандал на соревнованиях по боксу на Олимпиаде.

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Напомним, Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг. После первого раунда Карини отказалась продолжать бой с соперницей с повышенным тестостероном.

Хелиф участвовала в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA. Тогда ее тест на тестостерон посчитали завышенным и дисквалифицировали с турнира.

«Люди борются против любого насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, к детям. Меня с детства учили защищать женщин. Неважно, в какой ситуации находится женщина, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить ей физическую боль. И вот теперь на самом большом и важном спортивном событии, «Олимпийских играх», мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьет женщину (говоря о том, что это равный бой), и никто это не останавливает. Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу? Этого я никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долго готовилась к этим соревнованиям», – написал Рублев в соцсетях.



Однако позже он удалил эту запись.