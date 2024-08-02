Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады по прыжкам на батуте

Россиянка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже.

У каждой из 16 спортсменок было по две попытки. В зачет шла лучшая. В восьмерку финалистов Бладцева пробилась с четвертого места, набрав в сильнейшей попытке 55,710 балла.

Для 19-летней Анжелы нынешний сезон - дебютный на взрослом уровне. И сразу с великолепными результатами. Бладцева заскочила на пьедестал на всех трех этапах Кубка мира, в которых участвовала. На олимпийском квалификационном этапе в Баку и в португальской Коимбре россиянка была второй, а в швейцарской Арозе и вовсе стала лучшей. В итоге - первое место в общем зачете мирового Кубка. И статус фаворита в Париже.

Интересно, что на сайте Международного олимпийского комитета авторы стыдливо не упомянули Анжелу в числе претенденток на медали. Как и спортсменку из Беларуси Виолетту Бордиловскую, которая после первой попытки лидировала в квалификации.