Россия бьется за золото Игр в прыжках на батуте. Что это за вид спорта?

Анжела Бладцева постарается обойти сильных китаянок.

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Сегодня, 2 августа, на Олимпиаде в Париже состоятся соревнования по прыжкам на батуте – в виде спорта, в котором одним из главных фаворитов является российская спортсменка Анжела Бладцева.

Что такое олимпийский батут?

Олимпийский батут состоит из рамы, пружин и прямоугольного эластичного полотна. Рабочая область батута — 4,28 м на 2,14 м. В самом центре полотна нарисован красный крест, который помогает участникам ориентироваться во время упражнения и корректировать приземление.

Сколько спортсменок примут участие?

На Олимпиаде в прыжках на батуте принимают участие 16 спортсменок, которые выполнили квалификационный норматив.

Как проходит квалификация в прыжках на батуте?

В финальном раунде будут участвовать восемь спортсменок, которые отберутся по итогам квалификации за два часа до старта финала.

В квалификации каждая участница показывает два упражнения из 10 элементов. Первое упражнение – это восемь обязательных элементов и два произвольных, которые потом не могут использоваться в произвольной программе. В этом упражнении обязательные элементы оцениваются только по технике исполнения, а произвольные – по технике исполнения и коэффициенту сложности.

Второе упражнение – произвольная программа, где каждый из 10 элементов оценивается по всем критериям.

Оценки за обе программы суммируются, и восемь лучших спортсменок проходят в финал.

Как проходит финальный раунд в прыжках на батуте?

В финальном раунде каждая участница показывает только произвольную программу, результаты квалификации не учитываются. Кто наберёт больше всего баллов, тот и победил. Чтобы стать олимпийской чемпионкой, нужно сделать 30 элементов: 20 — в квалификации и 10 — в финале.

На что обращают внимание судьи?

Судьи в прыжках на батуте обращают внимание на сложность программы, качество исполнения элементов, время в воздухе и обязательный контакт с батутом при отталкивании только в рабочей зоне, выход за которую строго наказывается. Участники соревнований должны делать все элементы непрерывно, промежуточные прыжки между элементами недопустимы. Один из важнейших критериев – приземление в рабочую зону и фиксация положения тела. После завершения упражнения гимнастки обязаны три секунды стоять неподвижно.

Когда начнётся финал? Когда стартует Бладцева? Где смотреть?

Квалификационный раунд в прыжках на батуте у женщин начнётся в 13:00 мск. Анжела Бладцева по жеребьёвке получила четвёртый номер. Сначала все спортсменки покажут первое упражнение, затем – второе.

Смотреть квалификацию в прыжках на батуте на Олимпиаде в Париже можно на официальном сайте соревнований, но для просмотра необходима регистрация.

Финал в прыжках на батуте начнётся в 14:50 мск. Его тоже можно будет смотреть на сайте Олимпиады. Примерно в 15:30 станет ясно, сможет ли Анжела Бладцева завоевать медаль в Париже.