Олимпийский чемпион Неструев оценил экипировку турецкого стрелка на Играх

Олимпийский чемпион 2024 года россиянин Михаил Неструев не находит ничего необычного в форме турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, который завоевал серебро Игр в Париже, выйдя на соревнования в повседневной одежде. Об этом Неструев рассказал ТАСС.

51-летний Дикеч выиграл серебро в микс-дуэтах в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

"Спортивная форма стрелка из пистолета практически ничем не отличается от повседневной одежды спортсмена, и если вы придете на обычную тренировку в любой тир, то увидите людей в той одежде, в которой они ходят по улице, - сказал Неструев. - Не у каждого стрелка из пистолета есть отклонения по зрению, которые требуют ношения очков со специальными оптическими диоптриями стекол, можно стрелять в обычных очках, а можно и вовсе без них. Многие смотрят на мишень двумя глазами, поэтому на лице нет никаких шор. А специализированная одежда есть только у стрелков из винтовки и у тех, кто выступает в стендовой стрельбе".



"Мы накануне с ним разговаривали, я пожелал ему удачи, а после его выступления отправил ему поздравительное сообщение. Его серебро не должно никого удивлять, Дикеч очень давно выступает на высоком уровне, он рекордсмен мира, обладает большим опытом. Его успех закономерен", - заключил собеседник ТАСС.



Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.