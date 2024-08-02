Российские гребцы не выступят на августовском чемпионате мира в Канаде

Российские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по академической гребле, который пройдет с 18 по 25 августа в канадском городе Сент-Катаринс. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"В Канаде пройдет чемпионат мира в неолимпийских классах лодок, параллельно состоятся два мировых первенства мира для спортсменов до 19 и 23 лет, - сказал Свирин. - Но мы решили туда не заявляться. Если наших спортсменов в прошлом году в Германию не пустили, то о Канаде тем более речи быть не может сейчас. Мы прекрасно понимаем сложившую политическую ситуацию".



"Мой первый чемпионат мира был в 1999 году именно в Канаде, и в этой стране живет огромная украинская диаспора, которая имеет серьезное влияние на политику. Осознаем, что даже если бы у нас было очень большое желание поехать на этот турнир, то мы никак не смогли бы на него приехать. Единственный старт, где в этом сезоне наши спортсмены могли бы выступить, это первенство Европы для спортсменов до 23 лет, которое пройдет в Турции. Сейчас мы ведем переговоры с международной федерацией о возможности участия в этих соревнованиях, пока ничего не решено", - заключил Свирин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года.



В конце апреля в венгерском Сегеде проходила квалификационная олимпийская регата, которая была для россиян единственной возможностью отобраться на Олимпийские игры в Париже. Однако российские гребцы приняли решение отказаться от участия в регате из-за несогласия с критериями допуска. Россиянам перед стартом необходимо было пройти антидопинговую и биографическую проверки, они не должны быть причастны к СВО и так далее. В случае допуска они получили бы возможность выступить в Сегеде без флага и гимна страны.