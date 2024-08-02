«Похожи на клоунов в цирке». Триатлонистка раскритиковала организацию ОИ-2024

Испанская триатлонистка Мириам Касильяс раскритиковала организацю на Олимпийских играх 2024 в Париже.

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«Они совсем не думали о спортсменах. Здесь больше думали о сцене, об имидже, о том, чтобы всё выглядело красиво, о Сене, чего Парижские игры хотели с момента открытия, и совсем не думали о здоровье спортсменов. У них было восемь лет на подготовку к Играм, и с каждым годом нам становится всё хуже. Очень жаль. Лучше сказать об этом и не молчать. В другие времена случалось, что люди заболевали. Есть много триатлонистов, у которых на полпути к гонке начинался гастроэнтерит и даже возникали серьезные проблемы с месяцами лечения и антибиотиками. Безусловно, портит спортивную карьеру. Говорю не только как спортсмен, но и как врач. Мы немного похожи на клоунов в цирке: нас туда поместили, и мы должны пройти через это. ЭНемного обидно», — приводит слова Касильяс Marca.



Напомним, француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.