Пловчиха из Словакии потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде

Представительница Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после завершения соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Потоцкая заняла седьмое место в квалификационном заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием. После финиша спортсменка потеряла сознание. Врачи унесли пловчиху на носилках с кислородной маской на лице. Позднее она пришла в сознание, сейчас спортсменка проходит медицинское обследование.

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Потоцкой 21 год. Для нее это первые Олимпийские игры. На чемпионате мира 2024 года представительница Словакии показала 14-й результат на дистанции 200 м комплексом.