Стало известно, в каком возрасте у спортсменов больше шансов выиграть золотую медаль

Эксперты провели исследования и выяснили, в каком возрасте у спортсменов больше всего шансов выиграть золотую модель. Результатами делится портал Hi-news.ru.

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Специалисты обнаружили, что пик анаэробной производительности приходится на 23 года, а аэробная производительность на максимально высоком уровне находится в 26 лет. Ученые проанализировали данные с Олимпиад в период с 1960 года по 2016.

«Некоторые исследования показали, что после 30 лет начинают разрушаться быстро сокращающиеся волокна в мышцах. Они генерируют короткие, сильные мышечные сокращения, но быстро утомляются. Именно благодаря этим волокнам молодые люди побеждают в таких видах спорта, как спринтерский бег», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что пик скорости реакции, которая не менее важна в спорте, приходится на 24 года. Затем реакция каждый год снижается на 4-10 миллисекунд. В таком виде спорта, как стрельба из лука, важно непосредственно мастерство. Им обладают именно спортсмены в возрасте 30-40 лет, пишут авторы.

Например, возраст подавляющего большинства спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, составлял 20 лет. При этом возраст 90% спортсменов был младше 30 лет. Победителем шоссейной велогонки среди мужчин стал 28-летний спортсмен из Эквадора, марафона среди женщин - 27-летняя спортсменка из Кении. При этом сообщается, что рекорд скорости по бегу был установлен в 2009 году 23-летним уроженцем Ямайки. Ему удалось пробежать 100 метров за 9,58 секунды.

Также эксперты выявили некоторые особенности стрельбы из лука. Как отмечается, в 2020 году золотую медаль в Японии выиграл стрелок Иржи Липтак из Чехии, которому на момент соревнований было 39 лет. Ник Скелтон, который представлял Британию, выиграл свою вторую золотую медаль в конном спорте, когда ему было уже 58 лет.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии вручения медалей за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.