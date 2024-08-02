Трагедия России на Олимпиаде. Бладцева проиграла в финале и разрыдалась

Безоговорочные фаворитки из Китая наошибались, но россиянка не сделала своё.

© Чемпионат.com

Ну как же так?! Анжела Бладцева, главная надежда России на Олимпиаде в Париже, осталась без медали в прыжках на батуте. Для 19-летней спортсменки это настоящая трагедия. Пройти все барьеры на пути к Олимпийским играм, выиграть Кубок мира и в решающей финальной попытке не сделать то, что она делала, наверняка, тысячи раз.

Бладцева уверенно прошла квалификацию, не сильно разбрасываясь на то, чтобы обязательно показать всё лучшее, что она может. Она прошла в финал с четвёртым результатом, но это было совершенно неважно, так как в финале все предыдущие результаты отменяются.

И Анжеле, чтобы просто быть в медалях, достаточно было показать то, что она уже делала в нынешнем сезоне: показать свою программу, и исполнить её чисто. Но вот как раз этого и не получилось. Бладцева и в воздухе может висеть дольше, и исполнение делать на более высокие оценки, и за «горизонт» получать более высокие баллы.

В финале российская спортсменка получила баллы меньше, чем в квалификации. Получила бы столько же – оказалась бы на пьедестале. А в сезоне у Анжелы была оценка за 57 баллов! Но… Наша девушка разрыдалась сразу после того, как спрыгнула с батута. И выступала, похоже, на диком нервяке. Но ей всего 19 лет, и через четыре года в Лос-Анджелесе будет шанс отыграться. Возможно.

В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде

При этом главные соперницы из Китая ошибались. Ху Ичэн вообще вылетела с батута от дикого напряжения, а Чжу Сюэин выступила примерно так же, как Бладцева. В итоге ни россиянки, ни китаянок в топ-3 не оказалось. Победу со сложной программой и почти безупречным исполнением одержала британка Брайони Пейдж, второй стала белоруска Виолетта Бордиловская, а третьей – канадка Софи Мето, которая едва проползла в финал.