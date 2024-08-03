Провалившая гендерный тест боксерша расплакалась после выхода в полуфинал ОИ

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф из Алжира расплакалась после выхода в полуфинал соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

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3 августа она выиграла поединок в категории до 66 кг у представительницы Венгрии Анны Хамори единогласным решением судей (29-26, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27).

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.