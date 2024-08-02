Баку потребовал от Парижа извиниться за неприемлемые высказывания на ОИ

Официальный Баку ожидает извинения со стороны французских властей за «неприемлемые заявления», прозвучавшие в эфире государственного телеканала France 2, который транслировал церемонию открытия Олимпиады в Париже, следует из заявления пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде. В ходе шествия олимпийских спортсменов из Армении ведущие телеканала сказали, что эта страна исторически близка сердцам французов, а прошлый год был для нее траурным на фоне потери Карабаха, который, по словам комментаторов, перешел в руки армии Азербайджана.

Мы считаем, что прозвучавшие на официальном государственном канале Франции предвзятые мнения, служащие политизации Олимпийских игр, являются частью клеветнической кампании, проводимой против Азербайджана, и это было допущено целенаправленно, — сказано в заявлении.



Гаджизаде добавил, что Международный олимпийский комитет уже ответил на официальный протест Баку. МОК, по словам пресс-секретаря МИД, извинился за неприемлемые заявления телеканала France 2, подчеркнув, что они несовместимы с принципами и ценностями, которые МОК пытается продвигать посредством спорта и Олимпийских игр.

Мы ожидаем извинений от Франции, поскольку она является страной, принимающей Олимпийские игры, и требуем, чтобы подобные шаги в будущем не повторялись, — добавил Гаджизаде.



Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку и Ереван до сих пор не были настолько близки к заключению мирного договора. Стороны, по его словам, достигли существенного прогресса. Политик добавил, что у Азербайджана и Армении есть реальная возможность покончить с враждой и призвал заняться изменением Южного Кавказа.