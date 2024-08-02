Карини извинилась перед боксершей-трансгендером

Итальянская боксерша Анджела Карини заявила, что извиняется перед победившей ее алжирской соперницей Иман Хелиф, которую в СМИ называют трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам спортсменки, после состязания она очень разозлилась, потому что ее мечта превратилась в дым. Речь идет о том, что Карини не пожала руку Хелиф по окончании турнира, передает Gazzetta dello Sport.

Все эти противоречия меня огорчают. Мне жаль и мою соперницу. Если МОК сказал, что она может боксировать, я уважаю это решение. На самом деле я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я была зла, потому что моя олимпийская мечта превратилась в дым, — заявила Карини.



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Как стало известно, спортсменки Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня провалили гендерный тест в 2023 году и были дисквалифицированы с чемпионата мира. У них выявили наличие мужской XY-хромосомы. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к участию на Олимпиаде-2024. В СМИ обеих называют трансгендерами, хотя о смене пола ни одна не заявляла, всю жизнь спортсменки выступали среди женщин. Хелиф в первом раунде в 1/8 финала победила итальянку Анджелу Карини.