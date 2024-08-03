В МОК обратились по вопросу участия проваливших гендерный тест атлетов на ОИ

Олимпийский комитет Венгрии (MOB) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за вопроса о правомерности участия алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Об этом со ссылкой на заявление МОВ сообщает РИА Новости.

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В организации подчеркнули, что в женских видах спорта должны принимать участие только атлеты с женскими биологическими характеристиками, поскольку в ином случае нарушается право женщин на честную конкуренцию. В МОВ также призвали пересмотреть правила участия в Олимпиаде, которые не обеспечивают соблюдение этого права.

«Президент MOB инициировал срочную консультацию с руководством МОК, чтобы прояснить ситуацию. Мы также координируем свои действия с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов», — заявили в МОВ.



Ранее итальянская боксерша Анджела Карини извинилась перед Иман Хелиф после поражения. Она подчеркнула, что уважает решение МОК допустить алжирскую боксершу до соревнований.