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«Я не могу победить, он мужчина». Соперница Хелиф во время боя пожаловалась на соперницу

Венгерская боксёрша Анна Хамори пожаловалась на свою алжирскую соперницу Иман Хелиф во время полуфинального поединка на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я не могу победить, он мужчина». Соперница Хелиф пожаловалась на соперницу
© globallookpress.com

«Я не могу победить, он мужчина», — сказала Хамори во время перерыва в поединке, который завершился в пользу представительницы Алжира.

На стадии 1/8 финала представительница Алжира победила менее чем за минуту итальянку Анджелу Карини, отказавшуюся от продолжения боя и заплакавшую после выступления, а также заявившую о своём уходе из спорта.

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Отметим, что Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Бокс/MMA
Летние виды спорта
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