Продюсеры церемонии открытия Олимпиады‑2024 подали жалобы из‑за угроз

Продюсеры церемонии открытия Олимпиады‑2024 в Париже подали жалобы из‑за поступивших угроз, сообщает Le Parisien.

Церемония открытия Игр‑2024 в Париже состоялась 26 июля на реке Сене, впервые в истории она проходила вне стадиона. Мероприятие раскритиковали за плохую организацию, а также за определенные сцены, которые некоторые расценили, как оскорбление чувств верующих.

2 августа на почтовый адрес компании, которая продюсировала церемонию открытия Олимпиады, поступило несколько «оскорбительных и разжигающих ненависть писем». В этих сообщениях указывалось, что «наказание Аллаха падет на организаторов». Эти электронные письма были также адресованы художественному руководителю церемонии Тому Жолли. Расследование поручено центральному управлению Франции по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

Ранее представители оргкомитета Игр‑2024 принесли извинения людям, чьи чувства могли задеть некоторые сцены из церемонии открытия. При этом глава оргкомитета Олимпиады‑2024 Тони Эстанге отметил, что «церемония закрытия летних Олимпийских игр в Париже будет такой же яркой, как церемония открытия».

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершатся 11 августа.