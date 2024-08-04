Немецкий велогонщик высказлся об инциденте с посещением туалета на ОИ

Немецкий велогонщик Нильс Политт рассказал о неприятном эпизоде по ходу групповой гонки на Олимпиаде‑2024 в Париже. Во время гонки Политт совершил вынужденную остановку для посещения туалета. После этого велогонщик вернулся на трассу.

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В итоге он финишировал на 70‑м месте, проиграв лидеру почти 20 минут.

— Я был впереди, у меня все еще были очень хорошие ноги, и вдруг все стало сложнее. Из‑за всех поворотов, подъемов и спусков мне не удалось взять с медпункта ни одной бутылочки. Я начал чувствовать себя плохо. Я выпил немного меньше обычного, при этом принимал много гелей. В какой‑то момент у меня возникли проблемы с желудком. Это было не очень смешно.

Мне было противно, но у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Со мной такое впервые. Обычно на этом уровне у меня не возникает никаких проблем. Я не знаю, что произошло. Это действительно огромная потеря для меня. Мы говорим об Олимпийских играх, у меня была хорошая позиция. О том, чтобы сдаться, не могло быть и речи, — приводит слова велогонщика Le Parisien.



Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.