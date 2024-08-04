Триатлонистка попала в больницу после заплыва в Сене

Бельгийка Клэр Мишель была госпитализирована после заплыва в реке Сена в рамках соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Nieuwsblad.

Соревнования прошли в среду, 31 августа. Мишель заняла 38‑е место в итоговом протоколе. По информации издания, Мишель находится в больнице на протяжении четырех дней. В анализах спортсменки была обнаружена кишечная палочка. Отмечается, что наиболее вероятная причина заражения — заплыв в загрязненной Сене.

Кроме того, сборная Бельгии по триатлону вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете. В воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация триатлона (World Triathlon) приняли решение отменить тренировочные заплывы триатлонистов из‑за неудовлетворительного качества воды в реке Сена.

Ранее спортсмены по аналогичной причине не смогли провести тренировочный заплыв, который должен был состояться в субботу, 3 августа. Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.