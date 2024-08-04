Американский бегун Ноа Лайлз стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м

Американский легкоатлет Ноа Лайлз завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на дистанции 100 м. Он показал результат 9,79, установив личный рекорд.

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Серебряная медаль — у ямайца Кишане Томпсона. Томпсон показал аналогичный результат — 9,79. Судьбу золотой медали решил фотофиниш, определивший преимущество Лайлза в пять тысячных секунды. Бронзовую награду завоевал американец Фред Керли с результатом 9,81.

Олимпийский чемпион 2020 года Ламонт Марсель Джейкобс занял пятое место, показав время 9,85.

Золотая медаль Лайлза стала 19-й для сборной США на Олимпиаде-2024 в Париже. Благодаря его победе США вышли на первое место в медальном зачёте, опередив сборную Китая. Томпсон принёс Ямайке третью медаль на Играх.