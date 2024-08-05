Американец Ноа Лайлз победил в беге на 100 метров на Олимпиаде в Париже

Легкоатлет из США Ноа Лайлз победил в финальном спринте на 100 метров на Олимпийских играх в Париже, опередив соперника на пять тысячных секунды. Об этом сообщает ТАСС.

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Лайлз и Кишане Томпсон с Ямайки показали в забеге одинаковый результат. Судьям пришлось воспользоваться фотофинишем, чтобы определить победителя Олимпиады. Лайлз всего на пять тысячных секунды опередил своего соперника с результатом 9,784 секунды. Занявший третье место американец Фред Керли пробежал 100 метров за 9,81 секунды.

27-летний Лайлз является шестикратным чемпионом мира. На прошлых Олимпийских играх в Токио он занял третье место в беге на 200 метров.

Действующий рекорд мира в беге на 100 метров — 9,58 секунды принадлежит ямайскому спринтеру Усейну Болту.

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