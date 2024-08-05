Министр культуры Франции объяснила, почему не будет плавать в Сене

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что не хочет купаться в реке Сена. Она оправдала это тем, что плавание ей не по душе, передает Ruptly.

Напомним, что бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, плавательная часть которых проходила в реке Сена. Мишель заняла 38-е место в личных соревнованиях на Олимпиаде. После своего старта спортсменка на протяжении четырех дней чувствовала себя плохо. Она была госпитализирована. Обследование выявило заражение кишечной палочкой. Из-за этого сборная Бельгии по триатлону не выступит в смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа.

Как заявила министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера, болезнь бельгийской триатлонистки Клер Мишель, ставшая причиной ее отказа от участия в смешанной эстафете на Олимпийских играх 2024 года в Париже, не связана с выступлением в индивидуальном турнире. Индивидуальные старты по триатлону состоялись 31 июля.

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