Многие пловцы отказываются от тренировок в Сене из-за опасений за свое здоровье, передает AP.

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Мужской заплыв состоится 9 июля. С 7 июля пловцы получили разрешение на ознакомительные заплывы.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

6 августа новозеландский триатлонист Хейден Уайлд рассказал, что после заплыва в Сене на Олимпиаде у него были симптомы заражения кишечной палочкой.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.