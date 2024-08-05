Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и пропустила финальный заплыв

Пловчиха Анастасия Горбенко, представляющая сборную Израиля, пропустила свой финальный заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием в связи с тем, что она планировала присутствовать на организованном Международным олимпийским комитетом (МОК) ужине. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает издание Ynetnews.

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Уточняется, что по итогам квалификации Горбенко заняла девятое место и не смогла дойти до автоматического места в финале. В связи с этим, пловчиха стала первой запасной на случай, если кто-то из восьми участниц не сможет выступить.

По состоянию здоровья с финального заплыва снялась австралийка Элла Рэмси. О том, что Горбенко необходимо приехать на финал, спортсменке сообщили всего за 25 минут до начала заплыва, когда она направлялась на ужин, организованный МОК, говорится в материале.

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