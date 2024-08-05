Британские велогонщицы проши квалификацию в командном спринте на ОИ с мировым рекордом

Велогонщицы сборной Великобритании установили новый мировой рекорд в командном спринте на Играх-2024 в Париже. В квалификационном заезде Кэти Карчант, Софи Кейпвелл и Эмма Финукейн проехали дистанцию за 45,472 секунды. Прежнее достижение принадлежало сборной Китая — 45,487 секунды.

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Квалифицировались в следующий круг также сборные Новой Зеландии (45,593), Германии (45,644), Нидерландов (46,086), Китая (46,458), Мексики (46,587), Польши (47,284) и Канады (47,578). Финальные гонки в женском командном спринте пройдут сегодня, 5 августа, и начнутся в 19:55 мск. Спортсменки разыграют первый комплект медалей в трековых дисциплинах на ОИ.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.