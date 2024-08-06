Скандал в финале ОИ-2024: чемпионку мира дисквалифицировали и лишили медали

После апелляции — вернули. И ради чего всё это было?

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Большим скандалом завершился женский финальный забег на 5000 м на Олимпиаде-2024 в Париже. Действующую чемпионку мира после окончания финала дисквалифицировали и лишили заработанной медали. Однако она не сдалась, подала апелляцию и награду вернула.

Что это вообще было?

В финале на 5000 м болельщики ожидали традиционного противостояния спортсменок из Эфиопии и Кении. Особое внимание было обращено на кенийку Фаит Кипьегон, двукратную олимпийскую чемпионку на дистанции 1500 м, но при этом и действующую чемпионку мира на «пятёрке», а также на эфиопку Гудаф Цегай – мировую рекордсменку на 5000 м и действующую чемпионку мира на 10 000 м.

Именно эти две спортсменки и сошлись на дистанции. Нет, не в красивой заочной борьбе тактик, а в прямом физическом смысле – сошлись до толкания локтями и вытеснения друг друга с дорожки. Причём сказать, кто прав, а кто виноват в этом столкновении, с первого взгляда сложно.

Но судьи сочли, что именно Кипьегон мешала своей сопернице, а не наоборот. И после окончания забега аннулировали результат Фаит.

Всё бы ничего, но Фаит показала в гонке второе время, уступив только соотечественнице Беатрис Чебет. Однако судьи одну из главных звёзд лёгкой атлетики не пожалели и серебряную медаль у неё забрали. На второе место после дисквалификации кенийской соперницы переместилась нидерландка Сифан Хассан, на третье – итальянка Надия Баттоклетти.

Трудно сказать, насколько столкновение на дорожке помешало Цегай. Вроде бы оно было не слишком жёстким, и Гудаф крепко стояла на ногах, но в итоге сильнейшая представительница Эфиопии стала только восьмой.

Кипьегон покидала чашу стадиона в слезах, но сдаваться не собиралась. Она подала апелляцию на решение арбитров и… апелляция была удовлетворена. Кипьегон вернули её серебряную награду.

Хассан получит бронзу. А в сложившейся ситуации грустнее всего за итальянку Баттоклетти. Сначала она грустила из-за того, что осталась в шаге от пьедестала, потом радовалась неожиданно свалившейся на её голову медали, а теперь грустит снова. Пожалуй, так даже обиднее, чем было до дисквалификации.