Спортсмены заразились COVID-19 на ОИ-2024

Представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила о заражении спортсменов COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Как отмечается, инфекция выявлена у более 40 из них, передает РИА Новости.

Соответствующей информацией Фон Керков поделилась на брифинге в Женеве. Она обратила внимание на увеличение числа заболевших во всем мире COVID-19.

По словам представителя организации, в последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости, в том числе на Олимпийских играх.

«По меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», - подчеркнула она.



Перед началом Олимпиады исполняющая обязанности министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что эпидемиологическая обстановка в стране является стабильной. Напомним, что во время нахождения в Париже перед Олимпиадой пять ватерполисток сборной Австралии заразились коронавирусом. До этого в ВОЗ сообщили, что Франция переживает рост числа заражений COVID-19 в преддверии начала Олимпийских игр.

Также ранее Бельгия и Швейцария официально заявили, что их спортсмены снимаются с соревнований из-за кишечной инфекции.В ВОЗ сообщили о заражении спортсменов COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Как отмечается, инфекция выявлена у более 40 из них, передает РИА Новости.

Перед началом Олимпиады исполняющая обязанности министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что эпидемиологическая обстановка в стране является стабильной. Напомним, что во время нахождения в Париже перед Олимпиадой пять ватерполисток сборной Австралии заразились коронавирусом. До этого в ВОЗ сообщили, что Франция переживает рост числа заражений COVID-19 в преддверии начала Олимпийских игр.

Также ранее Бельгия и Швейцария официально заявили, что их спортсмены снимаются с соревнований из-за кишечной инфекции.