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Кубинец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Кубинец Михаин Лопес стал первым спортсменом, ставшим пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Кубинец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе
© lenta.ru

Во вторник, 6 августа, 41-летний Лопес победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на Олимпиаде в Париже. После поединка он оставил борцовки в центре мата, объявив тем самым о завершении карьеры.

Начиная с 2008 года Лопес завоевывал по одной золотой медали в греко-римской борьбе. Также он по пять раз становился чемпионом мира и победителем Панамериканских игр.

Ранее российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024. В Федерации спортивной борьбы России заявили, что не принимают неспортивный принцип отбора на Игры.

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