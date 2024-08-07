Стал известен лидер в медальном зачете Олимпиады-2024

В Париже завершился одиннадцатый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Всего было разыграно 15 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золотые медали: Габриэль Томас победила в беге на 200 метров, Коул Хокер — в беге на 1500 метров, Кэролайн Маркс — в серфинге. Всего у команды 24 золотых, 31 серебряная и 31 бронзовая медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 22 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 14 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Напомним, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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