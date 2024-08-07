Синхронистка из США высказалась об отсутствии на Олимпиаде россиянок

Американская синхронистка о России: хочется, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие
Американская синхронистка Кеана Хантер поделилась мнением об отсутствии на Олимпиаде россиянок, заявив, что ей хочется, чтобы на Играх выступали лучшие, передает «Чемпионат».
«Мне всегда хочется, чтобы здесь были лучшие. У них всегда лучше всего учиться. Я смотрю прошлые выступления россиянок. Мне очень нравятся их соло», — сказала Хантер.
Соревнования по синхронному плаванию проводятся на Олимпийских играх с 1984 года. Российские спортсменки являются лидерами этого спорта в мире, завоевав 12 наград высшей пробы.
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В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.