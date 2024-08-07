Баяндина — о выступлениях за Францию: девочки считают, что мне повезло

Бывшая российская синхронистка двукратная чемпионка мира и Европы Анастасия Баяндина рассказала про то, как отреагировали бывшие партнёрши по сборной России на новость о её переходе во Францию.

– Вы много общаетесь с нашими синхронистками, сохраняете общение?

– Да, стараемся. Конечно, дистанция играет свою роль, но мы переписываемся, поддерживаем друг друга.

– Хейта нет?

– Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло.

– Что вы выступаете, а они нет?

– Да. Везение – это хорошо, но это также персональная работа и тяжёлое решение, — передаёт слова Баяндиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Напомним, Баяндина приняла решение о переходе в сборную Франции в 2018 году.