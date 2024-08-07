Российский пловец Климент Колесников рассказал, что не стал бы плавать в Сене. Газета.Ru

«Я бы даже в обычной речке, более пригодной для плавания, чем Сена, купаться не стал ни за что. У меня страх перед любым другим водоемом, кроме бассейна», — сказал Колесников. Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже разрешили пловцам проводить тренировки в реке Сене перед соревнованиями на открытой воде. Однако ряд спортсменов готовы отказаться от этого из-за опасений за здоровье. RT на русском