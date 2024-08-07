Россиянин вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Олимпиаде-2024

Российский каноист Захар Петров занял второе место в квалификационном заплыве каноэ-одиночек на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) и напрямую вышел в полуфинал соревнований.

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Победителем первого заезда стал польский спортсмен Виктор Глазунов. Россиянин проиграл ему 1,46 секунды.

Ранее российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках на Олимпиаде-2024. В квалификации, которая состоялась 6 августа, спортсмены заняли первое место в своём заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. Третье место занял тандем из Бразилии.