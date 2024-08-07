В Париже прокомментировали заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго опровергла информацию о заболевших после заплывов в Сене спортсменах на Играх 2024 года. Ее слова приводит BFM TV. Lenta.ru

"Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фейк, это уже было опровергнуто", – заявила Идальго. Москва24

5 августа стало известно, что со смешанной эстафеты по триатлону снялись два швейцарских спортсмена — Адриен Бриффо и Симон Вестерманн. 31 июля Бриффо участвовал в индивидуальной триатлонной гонке и занял 49-е место. От выхода на следующий старт спортсмен был вынужден отказаться из-за проблем с желудком. Сообщалось, что атлет хлебнул воды из Сены, и это, вероятно, привело к заражению. Вестерманн должен был заменить Бриффо, но тоже отказался от участия в эстафете из-за кишечной инфекции. Газета.Ru