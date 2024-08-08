Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить фразу из-за признаков пропаганды

Украинскую каноистку на Олимпиаде Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian», сообщает «Страна».

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В надписи увидели «признаки пропаганды». Сама Рыбачок не согласилась с этим выводом. Она отметила, что Международный олимпийский комитет запрещает размещать политические лозунги, например «Stop War», но надпись «I am Ukrainian» указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо.

«Это важно», — заявила Рыбачок.

Ранее украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже, что стало третьим золотом для страны. До этого аналогичную награду завоевала легкоатлетка Ярослава Магучих, а также сборная Украины по фехтованию на саблях. В финале украинки обошли соперниц из Южной Кореи со счетом 45:42.