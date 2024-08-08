Вероника Степанова: российский спорт может оставаться на мировом уровне

Лыжница Вероника Степанова считает, что российский спорт может оставаться на мировом уровне.

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«Почему бы нам не оставаться на мировом уровне даже в изоляции? Отличных стадионов и спортивных баз у нас много – те, что я знаю, на которых тренируюсь, абсолютно ничем европейским не уступают.

Кисловодск, Сочи, Тюмень, Ханты-Мансийск, Малиновка, Раубичи в Белоруссии. Готова предметно поспорить с любым «знатоком», который будет утверждать, что Вуокатти или Ливиньо чем-то лучше.

У европейских стадионов и тренировочных баз есть лишь одно безусловное преимущество: они там, где почти все мировые соревнования и проводятся.

Тренеры наши не только не растеряли квалификацию, которая позволяла нам побеждать на Олимпиадах, но и опережают мировой уровень во многих отношениях.

Да, в чем-то, наверное отстают – не можем же быть впереди всех и во всем! Но работа идет постоянно, на базе Российского международного олимпийского университета проводятся семинары и конференции, разбирают лучшие идеи.

Могу твердо сказать, что мы сейчас тренируемся во многом по-другому, чем, например, в 2021-м. Много нового, сложного, эффективного. Я значительно сильнее себя самой пару лет назад – и это не предел.

Призовые на главных соревнованиях наших тоже вполне достойные – вполне сравнимые с тем, что во многих странах за победы на Олимпиаде платят. Сколько Кэти Ледеки получит собственно за золото на Олимпиаде? Примерно столько, сколько Евгения Чикунова.

Другое дело, что у американки рекламные контракты по меньшей мере с пятью крупными брендами. Вот чего нам так не хватает: очереди из потенциальных спонсоров сразу у пьедестала! Ау, российские фирмы и компании, где вы? Когда предложите контракты Жене Чикуновой – нет у нас сейчас спортсменки лучше!

Самое интересное, что рынок потребления у нас растет, и российские компании уверенно освоили те ниши, которые освободили западные бренды. Но ушедшая из России шоколадная компания из Пенсильвании американскую пловчиху спонсирует, а где шоколадная компания из Москвы, Питера или Тольятти?

Почему наши бизнесмены по прежнему живут под лозунгом «хорошая вещь сама себя продаст», а американцы, европейцы твердо знают, что не продаст и платят атлетам для продвижения? <...>

Если у нас чего-то не хватает, так этого зрительского интереса. Мы сами сделали именно из олимпийских чемпионов кумиров. Призы, подарки, внимание. Поверьте, знаю, о чем говорю! Олимпиада – раскрученный бренд, не более того.

Почему бы не попробовать устроить матчевую встречу Китай – Россия среди пловцов? Только не надо туда пытаться привезти максимум атлетов – только тех, кто входит в текущую мировую десятку. Если таких пять, то впятером пусть плывут. Два – значит, два.

Но это должно быть действительно альтернативой Олимпиаде по разогреву публики. Говорят, в Казани очень быстрая вода – значит, надо именно там проводить, есть шанс на рекорды.

Да, у нас в лыжных гонках так не получится – все нынешние лидеры Кубка мира из сильно недружественных стран. К нам сейчас и за миллион долларов не поедут. Ключевое слово «сейчас». Потому что когда-нибудь – поедут.

Наша задача к тому времени создать такой турнир, чтобы они смотрели и завидовали. Все идет в верном направлении – появились в нашем спорте крупные спонсоры, которые все могут и уже многое умеют.

Но пока до настоящего конкурента Олимпиаде далеко, над этим надо работать, причем круглый год», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».